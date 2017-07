publié le 10/07/2017 à 11:20

Quels programmes vont vous accompagner cet été ? Commençons par l’émission qui est en tête des audiences le lundi, L'Amour est dans le pré, sur M6. Karine Le Marchand et les agriculteurs seront avec nous jusqu'a fin septembre.



Mais celui que l'on va voir le plus souvent, c'est Olivier Minne, l'ancien animateur saisonnier de France 2, présent le samedi dans Fort Boyard, le soir dans Chacun a son mot à dire, et bientôt dans Les 5 anneaux, un jeu hebdomadaire. Le jeu, c'est une constante d'été. Outre les classiques, on aura dès lundi prochain à 18h50 sur C8 notre camarade Julien Courbet avec La Télé même l'été le jeu.

TF1 espère que c'est très attendu par le public, et sait que c'est très attendu au tournant par les critiques, c'est dès le 17 juillet le nouveau feuilleton quotidien à 19h20 Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin en mère dont le fils disparaît au cours d'une explosion dans le port de Sète? En a-t-il réchappé, est-il arrivé à bon port ?

De nouvelles émissions de télé-réalité

Côté événement, on note aussi le démarrage de la saison 7 de Game of Thrones sur OCS, en simultané avec les États-Unis. Il y a aussi côté fictions celles qui se laissent voir mais qui ne méritent pas le 20H50, comme Supergirl, qui débarque sur terre 24 ans après son départ de Krypton alors qu'elle était supposée aider son cousin Superman, arrivé donc 24 ans avant elle.



De nouveaux programmes sont également souvent testés l'été; de télé réalité par exemple Une boutique dans mon salon sur la vente à domicile, qui sera la meilleure vendeuse ? À 20H50 il y aura La Famille à remonter le temps sur M6, on transports une famille dans les décennies précédentes, là par exemple dans les année 90, phase habillement habillés pour l'hiver non plutôt l'été.