Le prince Charles et son épouse Camilla en juillet 2020

publié le 17/12/2020 à 17:40

Le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles semblent vouloir clore l'année 2020 sur une note d'espoir. C'est sous un grand soleil et au milieu d'un parterre joliment fleuri du manoir de Birkhall, en Écosse, que le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont choisi de poser pour leur traditionnelle carte de Noël.

Ce cliché, diffusé mercredi 16 décembre 2020 sur le compte Instagram de la maison royale de Londres, Clarence House, apporte une note lumineuse à une année assombrie par la pandémie de nouveau coronavirus. Avec plus de 59.000 morts et 1,5 million de cas positifs au virus, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par le virus. Les Britanniques s'apprêtent à passer des fêtes de Noël inédites, le gouvernement autorisant trois foyers maximum à se rassembler pendant cinq jours du 23 au 27 décembre.

Le prince Charles contaminé en avril

La reine Elisabeth II et son époux le prince Philip passeront quant à eux Noël "tranquillement" au château de Windsor, pour la première fois depuis plus de trente ans. Le couple royal passe traditionnellement les fêtes de fin d'année dans leur résidence de Sandringham, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), où il est rejoint par d'autres membres de la famille.

Le prince Charles, fils aîné de la reine, avait souffert en avril de symptômes ténus de la Covid-19, tout comme son propre fils le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône.