Ex violent, perte cordes vocales... Les confidences d’Adeline Toniutti dans Sept à huit

Dans une interview accordée à l'émission Sept à huit, dimanche 15 janvier 2023, Adeline Toniutti professeure de chant de la Star Academy est revenue sur l'accident qui lui a fait perdre sa voix et sur son ex-compagnon violent.

Cordes vocales brûlées par des gaz toxiques dégagés par le revêtement de la cheminée, elle devient muette. "Je m'endors soprano, je me réveille aphone", se souvient-elle. "Je crache du sang, je crache mes cordes vocales", continue de raconter Adeline Toniutti avant d'évoquer les violences conjugales qu'elle a subies.

"Au début, il me rabaisse. Il me dit : 'Tu ne sers à rien, tu ne travailles pas, en plus, tu fais la pute quand tu sors'. Après, c'est une première gifle", détaille-t-elle. Avant de se rappeler : "Un jour, il est rentré du travail et moi, j'étais à la maison évidemment, et il a tourné la serrure. Il était fâché, j'avais mal mis les couverts sur la table et je me suis pris une tarte dans le visage. Je savais bien que ce n'était pas normal, mais j'étais tellement affaiblie, et puis il avait l'air pas bien. Et puis, ça a recommencé encore et encore".

Adeline Toniutti le menace alors de le quitter, ce à quoi il répond : "Si tu pars, je te coupe en morceaux, je creuse un trou dans un bois et je vais t'enterrer là où personne ne te retrouvera, même pas tes parents".



Terrorisée, elle finit par sortir de cet enfer grâce à une amie. "J’ai une amie qui voit que je me dégrade et qui comprend ce qui se passe et elle me dit ‘Adeline, tu veux finir sur un fauteuil comme mamie Blanche, comme ta grand-mère ?’ Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens ma colonne vertébrale qui se hérisse comme un chat et je peux encore me prendre en main, c'est-à-dire que je peux encore me prendre en main. J’ai encore mes deux jambes. J’ai plus de voix, mais j’ai encore deux jambes, pour partir", poursuit-elle.

Elle finit par appeler SOS Femmes Battues et porter plainte contre son compagnon. Une plainte qui sera ensuite classée sans suite.

À défaut de pouvoir chanter, la trentenaire aide, aujourd'hui, les autres à chanter. "En aidant les autres, je me suis redonnée un sens à ma vie. Voir leur sourire et leur enthousiasme, à quel point ils sont heureux quand je les aide à chanter ou à aller mieux avec leur voix, ça me remplit", termine-t-elle.

