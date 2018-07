publié le 26/02/2018 à 15:12

Célèbre pour son franc parler - "Vous avez de la merde dans les oreilles", avait-elle lancé au public de Nouvelle Star lorsque l'un de ses favoris avait été éliminé - Marianne James n'a rien perdu de sa gouaille.



Aux commentaires de L'Eurovision, depuis le transfert du concours européen de la chanson de France 3 à France 2 en 2015, l'artiste ne sera pas en cabine pour la grande finale à Lisbonne, le 12 mai 2018. Selon Le Parisien, Christophe Willem, dont elle avait contribué à la montée en puissance en 2006 dans Nouvelle Star, la remplacera aux côtés de Stéphane Bern, confirmé, et Alma, représentante de la France en 2017.

Si l'animatrice et le diffuseur confirment l'information chacun de leur côté, ils ne s'accordent pas, en revanche, sur les circonstances dans lesquelles s'est produite cette éviction.



"Évincée oui, menteuse non !"

Le 22 février, Marianne James avait anticipé tout communiqué de la chaîne en affirmant à TéléLoisirs : "Je ne serai pas aux commentaires. France 2 veut continuer sur sa lancée avec les équipes de Destination Eurovision (émission présentée en janvier par Garou, avec un jury composé de Christophe Willem, Amir, Alma et Isabelle Boulay visant à sélectionner le représentant de la France en 2018, ndlr). On ne m'avait pas proposé d'être à l'animation de ce programme", regrettait-elle.



Dans la foulée, France 2 a répliqué au tweet de celle qui anime Prodiges depuis 2014 sur son antenne en précisant qu'elle avait refusé de présenter Destination Eurovision "pour des raisons d'agenda".



Une justification face à laquelle Marianne James n'a pu se taire. "Évincée oui, menteuse non ! Petite précision, France 2 ne m'a jamais proposé de présenter Destination Eurovision ni d'être dans le jury, ni de commenter (la finale de l'Eurovision) à Lisbonne." Bonne camarade, elle a toutefois souhaité "bonne chance à Madame Monsieur (qui portera les espoirs français en 2018 avec le titre Mercy, ndlr). Bises à Stéphane Bern et vive l'Eurovision 2018".



Évincée oui, menteuse non ! Petite précision @France2tv ne m’a jamais proposé de présenter Destination Eurovision ni d’être dans le jury, ni de commenter à Lisbonne. Bonne chance @MadameMonsieur biz à @bernstephane et vive l’#Eurovision2018 @morandiniblog @purepeople @puremedias https://t.co/UM6876uBkW — Marianne James (@MJamesOff) 23 février 2018

Dans les colonnes du Parisien samedi 24 février, elle disait se faire "une joie d'aller à Lisbonne. Mais je regarderai de chez moi. Je garde en mémoire les très bons moments passés avec Stéphane Bern, avec qui j'ai formé un merveilleux binôme."



France Télévisions n'a pas communiqué sur le nom des animateurs des deux demi-finales diffusées sur France 4 le mardi et le jeudi précédant la finale. En 2017, Marianne James officiait aux commentaires au côté de l'humoriste Jarry, proche de l'animateur de TF1 Arthur et co-présentateur dernièrement avec Karine Ferri du Grand Bêtisier du 31 sur TF1.