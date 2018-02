Stéphane Bern: "Mission patrimoine: on me met des bâtons dans les roues"

Mission Patrimoine: on me met des bâtons dans les roues

publié le 10/02/2018 à 14:05

Stéphane Bern quitte exceptionnellement la case 11h - 12h30 pour refaire la télé ce weekend avec Jade et Eric Dussart ! Stéphane revient sur ses débuts dans les années 80, ses premiers succès à TF1, son passage sur Canal + et son bonheur d'être devenu l'un des animateurs phares du service public. Il en profite pour démentir quelques rumeurs et faire partager son amour de la culture et du patrimoine français.

9782226398031-j

Le nouveau livre de Stéphane Bern: "Secrets d'Histoire - La Renaissance" (Albin Michel)

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !