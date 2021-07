Belgique : la princesse Delphine a assisté aux cérémonies de la Fête nationale

Est-ce le début des réconciliations entre la princesse Delphine et la famille royale de Belgique ? Ce mercredi 21 juillet, la princesse Delphine et son compagnon Jim O’Hare ont assisté à la Fête nationale belge. Ils étaient présents à Bruxelles, dans la tribune royale de la place des Palais.

Selon les informations de Soirmag.be, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha était installée à côté du prince Laurent dans la deuxième tribune royale. La fille illégitime du roi Albert II et son compagnon ont pu assister au défilé militaire et civil ainsi qu'au passage du roi Philippe, son demi-frère et de son épouse la reine Mathilde.

La présence de la princesse Delphine marque l’apaisement entre elle et le reste de la famille royale belge. En octobre dernier, après 7 ans de combat, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha avait réussi à obtenir de la justice, la reconnaissance de sa filiation royale.