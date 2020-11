États-Unis : qui est Asya Branch, la nouvelle Miss USA 2020 ?

publié le 10/11/2020 à 11:05

L'Amérique a désormais son président élu et sa Miss : Asya Branch. Comme le rapportent de nombreux médias américains, la jeune femme de 22 ans, a remporté la couronne dans la soirée du 9 novembre dernier. La compétition se déroulait à Graceland, fief d'Elvis Presley, dans le Tennessee.

Asya Branch a déjà marqué la compétition de Miss USA en 2018 en devenant la première Afro-américaine à être élue Miss Mississippi, précise The Daily Beast. Le média américain révèle aussi que cette même année de 2018, elle avait chanté l'hymne national du pays lors d'une convention de Trump à Southaven (Mississippi). Sur son compte Instagram, que le Daily Beast a photographié, elle avait ainsi écrit en commentant l'événement : "Ça été un honneur incroyable".

Plus encore, Asya Branch est très impliquée pour la réforme pénitentiaire, comme l'explique le média américain Hollywood Life. Elle a ainsi participé à une table-ronde avec Donald Trump et des élus à ce sujet, toujours en 2018. Et sur son compte Instagram, peu après son élection de Miss Mississippi, elle avait confié à ses milliers d'abonnés : "J’ai grandi en tant qu’enfant d’un parent incarcéré. Face aux difficultés financières, mentales et émotionnelles auxquelles j’ai fait face, j’ai appris à surmonter les obstacles et à défier les probabilités, mais j’ai aussi appris à quel point notre système de justice est injuste".

"J’ai appris que beaucoup de gens derrière les barreaux n’y ont pas leur place. J’ai appris que le racisme systémique existe vraiment. J’ai appris que l’incarcération est une peine familiale partagée", poursuivait-elle dans son texte.



Un discours de Miss USA sur les armes à feu

Lors de la traditionnelle prise de parole sur un sujet donné, lors de l'élection de Miss USA 2020, Asya Branch a dû s'exprimer sur le contrôle des armes à feu. "En tant que personne qui a grandi dans une maison avec des armes à feu, j’ai appris très tôt comment charger les armes à feu, comment tirer et comment assurer la sécurité des armes à feu", a-t-elle confié sur le plateau de la compétition. Asya Branch précisé que les personnes devaient d'abord "passer des examens et suivre des cours sur la sécurité" avant d'avoir leur permis de posséder une arme.

"Je pense qu’il est important de ne pas interdire les armes à feu, parce que, de toute évidence, les gens trouveront un moyen d’obtenir ce qu’ils veulent de toute façon, mais je pense que c’est notre deuxième amendement, et nous avons simplement besoin de plus de sécurité à cet égard", a conclu la nouvelle Miss USA.