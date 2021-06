États-Unis : Champ, le berger allemand de Joe Biden, est mort

Le berger allemand du couple présidentiel américain, Champ, est mort, ont annoncé le samedi 19 juin Joe et Jill Biden, rendant hommage au chien qui "rendait tout meilleur" lorsqu'il était à leurs côtés.

Âgé de 13 ans, l'animal avait vu "ses forces décroître" au fil des derniers mois, ont indiqué le chef de l'État et son épouse, avant de s'éteindre. Champ et l'autre chien du couple, Major, avaient marqué le retour des chiens à la Maison Blanche, quatre ans après le départ de Bo et Sunny, compagnons de la famille Obama.

Donald Trump avait ainsi interrompu une vieille tradition en passant tout son mandat à Washington sans animal de compagnie. "Il voulait être partout où nous étions et il rendait tout instantanément meilleur quand il était à côté de nous", a déclaré le couple présidentiel dans un communiqué.

L'autre chien des Biden, Major, premier animal présidentiel passé par un refuge, a beaucoup plus fait parler de lui que Champ depuis le début du mandat de Joe Biden. Il a mordu deux employés de la Maison Blanche à quelques semaines d'intervalle, au point que l'animal a été envoyé suivre des cours de dressage.