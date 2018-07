Kate, William et leurs deux enfants George et Charlotte.

William et Kate ont emmené le prince George et la princesse Charlotte à leur première messe de Noël dimanche 25 décembre

publié le 26/12/2016 à 11:52

Une de leurs dernières sorties en famille de l'année 2016. Le prince William et son épouse Kate ont assisté à la messe de Noël en compagnie de leurs enfants George et Charlotte. Une première pour le petit prince et la princesse, qui multiplient les sorties publiques.





La troupe s'est rendue à l'office de Noël d'Englefield, un petit village de l'est de l'Angleterre où vit la famille Middleton. Très apprêtés, George et Charlotte ont attiré tous les regards sur eux. Ont-ils été sages ? Apparemment, puisqu'ils ont eu droit à un sucre d'orge chacun à la sortie de la messe.

George et Charlotte étaient accompagnés de leurs grands-parents maternels Carole et Michael, de leur tante Pippa et son fiancé James Matthews et de leur oncle James. Ils ont célébré ce Noël loin de la reine et de la famille royale car Kate et William ont privilégié le calme du foyer des Middleton à la réunion de famille de Sandringham autour d'Elizabeth II. La reine, atteinte d'un gros rhume, n'a d'ailleurs pas pu assister à la messe.