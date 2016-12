Selon le quotidien britannique "Daily Mail", la duchesse de Cambridge a quadruplé ses dépenses pour ses tenues, toujours admirées, de cette année.

Crédit : Arthur Edwards / POOL / AFP Le style simple et élégant de Kate Middleton lui vaut le titre d'icône de la mode la plus influente d'Angleterre

publié le 21/12/2016 à 16:55

Kate Middleton a dépensé sans compter en 2016. Selon le Daily Mail, la Duchesse, qui a toujours été admirée pour ses tenues, a déboursé cette année 174.000 livres, soit 207.000 euros ! Une somme qui n'a pas laissé indifférent les médias outre-Manche. Le quotidien britannique poursuit en arguant que cette hausse de dépenses s'expliquerait par les choix de Kate Middleton. Il semblerait que la Duchesse ait arrêté de s'habiller chez Asos ou Topshop, pour préférer de grands créateurs comme Dolce & Gabbana et Preen.



L'an passé, le budget garde-robe de la jeune femme était de 43.000 libres, soit quatre fois moins que cette année. Il n'empêche que la Duchesse continue d'être ovationnée à chacune de ses tenues, et qu'elle a permis à de nombreux créateurs et créatrices de voir leurs cahiers de commandes exploser. Comme la créatrice française Vanessa Seward (l’ex-direc­trice artistique de la maison Azzaro), dont la désormais célèbre robe fleurie, est en rupture de stock, quelques heures après l'apparition de Kate Middleton dans les rues de Londres, le 20 décembre.