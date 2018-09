Emmanuel Macron : une rentrée studieuse avec des collégiens de Laval

et Clarisse Martin

publié le 07/09/2018 à 22:00

Il est au premier rang, forcément ! Le président faisait sa rentrée des classes lundi dernier au collège Jules-Renard de Laval (Mayenne). Une parenthèse de cinq heures alors qu'il manquait toujours à l'appel un ministre de l'Écologie, et une décision sur l’impôt à la source. Sur la photo prise par le photographe de l'AFP, Ludovic Marin, Emmanuel Macron est assis comme tous les autres élèves de 6e dans une salle de classe.



"Le président écoute la fin de présentation faite par le professeur aux élèves", raconte le photographe. Le chef de l'État en costume-cravate tient alors sa tête légèrement penchée, presque dans la position du fameux Penseur de Rodin. À ses côtés, Lise, jeune collégienne avec des tresses et des lunettes, fixe intimidée et très sérieuse son professeur devant elle.



"Tout d'un coup je le vois s'accouder, comme ça. (...) Ça m'a frappé parce que c'est rare que dans une situation comme celle-là, il passe d'une situation d'actif à passif, voire presque ailleurs...", poursuit Ludovic Marin.

Une photo très partagée sur les réseaux sociaux

Cette photo a donc été énormément partagée, car elle incarne peut-être en quelque sorte la fin de l'innocence pour le président. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché face à un autre élève qui l'interrogeait, déclarant qu'il y a des jours plus faciles que d'autres. Ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être d'humeur blagueuse lorsque Ludovic Marin s'est fait remarquer lorsque son téléphone a sonné.

"Le numéro qui m'appelait, c'était le palais de l'Élysée", raconte Ludovic Marin après que le président ait plaisanté sur le fait que les téléphones étaient censés avoir été bannis des établissements scolaires. Ludovic Marin a bien sûr été pardonné. Après avoir déjeuné à la cantine et consolé certains élèves en larmes, le président a quitté Laval en fin de journée. De retour à Paris, avec dans son cartable, de nombreux devoirs à rendre et les Français comme sévères correcteurs...