publié le 02/07/2018 à 18:05

Le royaume retient son souffle. Des ministres britanniques se sont réunis le jeudi 28 juin pour un projet secret de la plus grande importance. Selon les révélations du Times, plusieurs membres du gouvernement ont répété la marche à suivre en cas de décès de la reine Elizabeth II.



L'exercice baptisé "Castle Dove" ("La colombe du Château") était principalement axé sur les mesures à prendre le lendemain de la mort de la souveraine et sur les dix jours de deuil national qui seront décrétés. Étaient présents à cette réunion : David Lidington, un membre du cabinet de la Première Ministre Theresa May ainsi que le secrétaire d’État à l'intérieur du pays, Sajid Javid.

Le quotidien britannique souligne qu'aucune motivation particulière n'est liée à l’état de santé actuel de la reine d'Angleterre, qui est âgée de 92 ans, et souffrirait du genou. Mais cette réunion des ministres s'est néanmoins tenue le jour-même où Elizabeth II n'a pas pu assister à une cérémonie religieuse en raison d'un problème de santé.