Elizabeth II : comment la reine est-elle perçue par les enfants ?

Journée historique au Royaume-Uni. Ce dimanche 6 février, la reine Elizabeth II passe le cap des 70 ans de règne. Aucune célébration n'est prévue ce jour, celles-ci auront lieu en juin, mais nul doute que les Britanniques vont fêter cette monarque qu'ils apprécient tant.

La cote de popularité d'Elizabeth II est toujours au sommet, loin devant les autres figures de la monarchie britannique, y compris chez les enfants. Car même si presque un siècle les sépare, la royale nonagénaire n'a pas d'âge et même les plus petits sujets du Royaume l'adorent.

"Je pense qu'elle est très importante pour l'Angleterre", indique une fillette, tandis qu'un petit garçon sait "qu'elle est gentille et que c'est un grand personnage parce que... enfin je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je sais que c'est un grand personnage".

"La reine Elizabeth est vieille, elle est vraiment très gentille et elle a 95 ans, voilà tout ce que je sais", rapporte Nathan, 9 ans, pas forcément au point sur le parcours historique de la reine. Cependant, selon Thomas, pas besoin d'en savoir plus sur elle, l'important est ailleurs. "Elle est tellement cool et gentille, je l'aime tellement", déclare le petit sujet.