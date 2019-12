publié le 30/11/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Elie Semoun dans On Refait La Télé ! Ce samedi pendant l'émission, il a été demandé à l'humoriste de noter certaines émissions comme par exemple Mask Singer diffusé tous les vendredis soir sur TF1. L'ancien partenaire de Dieudonné a alors révélé que la production l'avait contacté pour participer au programme. Une proposition qu'Elie Semoun a refusé. "Mais par contre en tant que téléspectateur je me suis fait avoir. Franchement je suis resté jusqu'au bout" avoue-t-il.

Lorsqu'Eric Dussart lui demande la raison de son refus, l'humoriste compare Mask Singer à un autre programme de TF1 avec des célébrités : Danse avec les stars. Une autre émission à laquelle Elie Semoun a dit non. "Je me demande où sont les stars dans Danse avec les stars", ironise-t-il avant de conclure : "J'ai accepté une rendez-vous, ils ont essayé de me convaincre mais non, ça ne me branchait pas du tout".

Nous vous proposons de découvrir la séquence en vidéo ci-dessus...

"Elie Semoun et ses monstres" en tournée

Comédien, réalisateur mais également chanteur, c'est en tant qu'humoriste qu'Elie Semoun revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Avec cet humour noir et politiquement incorrect qu'on lui connait, l'artiste monte sur les planches avec un nouveau spectacle en solo, Elie Semoun et ses monstres, le septième de sa carrière. Un seul-en-scène co-écrit avec Nans Delgado et sa complice de toujours : Muriel Robin. La mise en scène est signée Fred Hazan.

"Elie Semoun et ses monstres", le nouveau spectacle d'Elie Semoun en tournée dans toute la France

Après une tournée triomphale de 200 dates à guichet fermé avec son spectacle À Partager, Elie Semoun est de retour avec un nouveau one-man-show. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l’urne de sa mère, vous faire découvrir un Tinder pour racistes, confier des enfants à un djihadiste repenti, retrouver Xavier l’handicapé enfin heureux, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité…. Voici quelques uns des thèmes abordés par l'humoriste, à la recherche de sujets toujours plus originaux, plus profonds et surtout plus humains.

Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Elie Semoun répond ici à sa manière et avec son regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?

Découvrez la bande-annonce du spectacle en image...

> "Elie Semoun et ses monstres" - Bande-annonce

D'abord rodé dans de petites salles comme la Nouvelle Eve à Paris, puis sur des scènes plus imposantes comme le Casino de Paris, l'ancien partenaire de Dieudonné, qui vient de réaliser le 3e volet de la saga Ducobu au cinéma, est actuellement en tournée.



Prochainement, vous pourrez aller découvrir Elie Semoun et ses monstres le 06 décembre à Nogent-sur-Marne (94) et le 14 décembre à Caluire-et-Cuire (69). Elie Semoun investira ensuite les planches des Folies Bergères à Paris les 6 et 7 janvier 2020, avant de repartir sur les routes de France le 04 mars au Mans (72), le 15 mars à Meudon (92), le 19 mars à Château-Thierry (02),le 26 mars à Niort (79), le 28 mars à Rennes (35), le 02 avril à Plougastel-Daoulas (29), le 09 avril à Marignane (13), le 16 avril à Firminy (42), le 17 avril à Bourg-lès-Valence (26), le 09 mai à Deauville (14), le 14 mai à Revin (08), le 16 mai à Lille (59), le 27 mai à Toulouse (31), le 28 mai à Bordeaux (33) ou encore le 29 mai à Seignosse (40).