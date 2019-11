Elie Semoun : "J'aime faire rire avec ce qui n'est pas drôle"

publié le 15/11/2019 à 12:30

Oubliez Kevina, Mikeline et Toufik... Dans son nouveau one-man-show, baptisé Elie et ses monstres, l'humoriste revient avec plein de nouveaux personnages: le mari qui n'en peut plus de sa femme libertine, le raciste qui drague sur Tinder, Mapi l'épouse "libérée", le couple homosexuel qui adopte... un nouveau spectacle déjanté et culotté, co écrit avec Muriel Robin et Manu Payet.

30 ans après ses débuts en duo avec Dieudonné, c'est le 7e spectacle qu'Elie propose sur scène. Et pourtant, comme il l'explique à Stéphane Bern, le stress est toujours présent: "J'ai un trac d'enfer quand je reprends du service.(…) Je me suis demandé si ce spectacle allait faire marrer les gens du début à la fin."

Heureusement, les premières représentations de la tournée ont rassuré cet éternel angoissé qui aime "bousculer" son public avec des personnages et des thématiques parfois très sombres... mais comme Elie le dit lui-même dès le début du spectacle: "Les monstres, c'est vous, c'est moi... on est tous le monstre de quelqu'un !"



Tournée Elie Semoun Crédit : GC

Le live de Pomme:

La jeune auteure-compositrice-interprète Pomme, Claire Pommet de son vraie nom, sort son deuxième album, Les Failles, à 23 ans seulement ! Joliment inspiré par les airs de Dylan et Joan Baez, entre autre, elle nous interprète un premier extrait en live et en public: le titre Je sais pas danser.

Pomme sera en tournée dans toute la France à partir du 15 janvier: https://bit.ly/2CKDl4E

les failles Crédit : Pomme

