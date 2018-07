publié le 27/05/2017 à 13:01



Il est germanophile. Il lit Hesse et se rend volontiers au Festival de Bayreuth consacré à son idole, Richard Wagner. Il est naturophile. Et cultive une passion dévorante pour les plantes. Oui, Elie Semoun a la main verte. La couleur qui pourtant est maudite dans le monde du théâtre. Mais il est comme ça Elie. Des codes, il s'en fiche. Du miel, qu'il récolte grâce à ses propres ruches, il passe avec délectation au fiel, qu'il distille à merveille avec humour et talent à travers ses personnages, mais aussi dans les entretiens qu'il accorde. Quand il n'est pas en Bavière ou dans son jardin, vous ne le verrez jamais, par exemple, sur le plateau de Danse avec les stars:"Jamais! On m'a approché, ça ne m'intéresse pas. Et c'est jamais vraiment des stars pour être honnête. Il y a tromperie sur la marchandise." lance-t-il avant de poursuivre: "En général, ce sont des gens qui ont besoin de redorer leur blason. Je n'en ai pas besoin. Quand j'ai vu Anthony Kavanagh et Titoff le faire, j'ai pas compris. Pour moi être là bas, ce serait descendre d'un étage." (voir video)



Cette rare sincérité, retrouvez-là durant toute la première partie de "On refait la télé" avec Eric Dussart et Jade à 13H30 ce samedi. Elie Semoun commentera à sa manière l'actualité de la télévision. Demain, il reviendra sur la polémique concernant Touche pas à mon poste. Dès 14H, le replay. Et le 8 juin, c'est l'événement sur W9 avec la diffusion en direct, en prime-time, du dernier spectacle d'Elie avec de nombreuses surprises.

Excellent samedi ensoleillé à l'écoute de la télé sur RTL!