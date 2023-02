Églantine Éméyé annonce la mort de son fils Samy dans un message émouvant sur Instagram

Eglantine Emeyé et son fils Samy

Dans un message posté sur Instagram, l'animatrice de télévision Églantine Éméyé a annoncé la mort de son fils Samy, âgé de 17 ans. Il souffrait de plusieurs handicaps et d'autisme. Elle a ainsi écrit : "Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte. Je n'ai plus de mots... seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui".

Et d'ajouter : "Mon Samychou, je t'aime... pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal." Victime d’un AVC non détecté alors qu’il était petit, il vivait depuis plusieurs années dans un établissement spécialisé.

L'animatrice a créé une association "Un pas vers la vie" pour une meilleure prise en charge des personnes autistes et "offrir une scolarité adaptée à des enfants handicapés de 2 à 20 ans". Son combat a inspiré un documentaire, paru en 2014, ainsi qu’un livre, intitulé Le voleur de brosses à dents.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info