Le journaliste Philippe Tesson est mort

Le journaliste et critique dramatique Philippe Tesson est mort à l'âge de 94 ans, a-t-on appris ce jeudi 2 février. Ce passionné de théâtre, qui était également propriétaire du théâtre de Poche-Montparnasse à Paris, avait notamment fondé le journal d'opinions Le Quotidien de Paris en 1974.

L'Express, Le Canard enchaîné, le Figaro Magazine... Philippe Tesson est passé par bien des journaux, mais aussi des radios, où il officiait par le biais de ses éditos et analyses politiques comme dans Le Masque et la plume sur France Inter. On pouvait également le voir à la télévision, dans Rive droite/Rive Gauche sur Paris Première ou Esprits Libres sur France 2.

Journaliste, mais aussi essayiste, Philippe Tesson publia De Gaulle 1er, la révolution manquée en 1965, symbole de son opposition au général. En juin 1968, il se présenta même aux législatives, sans succès. Il est également le père de l'écrivain Sylvain Tesson.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info