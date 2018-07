publié le 26/03/2018 à 18:13

Quand Indiana Jones rencontre madame/monsieur "Tout-le-monde". Tel est le principe du nouveau jeu d'aventures Wild, la course de survie diffusé ce lundi 26 mars sur M6. Animé par Stéphane Rotenberg, ce programme inédit verra s'affronter des candidats que tout oppose, mais qui devront gagner ensemble.



Au sein de ce casting (presque) paritaire, 9 hommes et 5 femmes divisés en deux catégories : les spécialistes de la survie et les novices. Ils seront répartis en 7 binômes et feront équipe tout au long de l'aventure. À chaque course, le duo vainqueur se partagera 10.000 euros et aura l'opportunité de continuer le jeu ensemble. Les autres tandems devront fusionner pour en former de nouveaux.

Parmi les experts de la survie, on retrouve des militaires, des aventuriers et des légionnaires. Ils devront faire équipe avec des novices qui ne survivraient pas plus de 24 heures dans la nature : mère de famille, mannequin ou encore cadre supérieur. Des duos atypiques qui promettent des scènes de tension et de beaux moments d'entraide.