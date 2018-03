publié le 26/03/2018 à 16:26

Les fans de Robinson Crusoé et Indiana Jones vont être servis. M6 lance ce lundi 26 mars son nouveau jeu d'aventures Wild, la course de survie. Un programme innovateur qui promet des sueurs froides et de l'adrénaline aux téléspectateurs.



Aux commandes de cette nouvelle émission, on retrouve l'animateur Stéphane Rotenberg. Un expert attitré dans ce genre d'animation puisqu'il a déjà présenté Pékin Express, Le convoi de l'extrême et Qui est la taupe ? Dans ce tout nouveau programme, 14 candidats réparties en deux catégories : 7 spécialistes de la survie et 7 novices. Ils seront répartis en binôme et devront faire équipe lors d'une course effrénée contre la montre. Entre un ancien légionnaire ou une monitrice aventurière et un coiffeur ou une mère au foyer, le choc risque d'être total.

Ensemble, ces duos vont devoir survivre en milieux hostiles aux quatre coins de la planète. Du désert à la jungle en passant par la montagne et la savane, ils vont découvrir des paysages incroyables et faire face à la faune sauvage. Décors à couper le souffle et frissons garantis.

Une survie extrême sans eau ni nourriture

Lors de chaque course, les sept équipes partiront de points différents mais équidistants dans un cercle virtuel. Ils auront trois jours et deux nuits pour rejoindre le centre de ce cercle le plus rapidement possible. Un long périple où les candidats devront s'acclimater avec le terrain. Les conseils avisés de l'expert permettra à l'apprenti de dépasser ses limites et d'apprendre à survivre sans eau ni nourriture.



À l'issue de la course, le binôme arrivé en première position se partagera 10.000 euros et aura la possibilité de continuer l'aventure ensemble. Les autres tandems devront fusionner pour former de nouveaux duos. Attention aux éclats de voix et à la mésentente entre deux partenaires au fort caractère.



Les deux dernières équipes arrivées au centre du cercle devront s'affronter lors d'une épreuve sur la survie. Les novices participeront au duel, aidés chacun de leur expert sans qu'il ne puisse intervenir dans le jeu. L'équipe vaincue à l'issue du duel sera éliminée de l'aventure.