publié le 15/04/2017 à 22:22

C'est LE festival le plus attendu. Coachella a ouvert ses portes à Indio en Californie, vendredi 14 avril. Cette année encore, les organisateurs ont fait fort grâce à une programmation hallucinante. Vont se succéder sur scène : Kendrick Lamar, Lady Gaga, Radiohead, Lord, Justice ou encore The XX. Les Français de PNL devaient être de la partie mais ont finalement dû annuler leur participation puisque l'un des deux membres n'a pas obtenu son visa pour entrer aux États-Unis. Mais si le festival est connu et reconnu pour les artistes qui se produisent sur les huit scènes, depuis quelques années c'est aussi dans le public que le show se trouve.



Les stars se bousculent pour assister à cet événement qui devrait accueillir 125.000 festivaliers. Depuis plusieurs heures, les people publient de nombreuses photos et vidéos pour partager cette expérience avec leurs abonnés. Chez les Français, Matt Pokora semble très motivé et l'a prouvé à travers une vidéo pleine d'humour avant de se diriger aux pieds des scènes. Autre frenchie plus que remarquée : Nabilla Benattia. La star de téléréalité a posté plusieurs photos d'elle dans le désert californien où se trouve le festival. Elle en a profité pour s'afficher avec Thomas Vergara, son petit-ami.

Côté musique, Vanessa Hudgens était présente. Selena Gomez a été aperçue avec The Weeknd. Le couple s'était affiché officiellement ensemble sur Instagram il y a quelques semaines. Les stars de la série à succès Riverdale étaient également à Coachella et affichaient une belle complicité. De nombreuses mannequins étaient également dans le public, parmi lesquelles les Anges de Victoria's Secret et Emily Ratajkowski.