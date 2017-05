publié le 19/05/2017 à 15:51

Elle est sans conteste l'une des stars les plus attendues de ce 70e Festival de Cannes. Emily Ratajkowski attire tous les regards sur le tapis rouge à chacune de ses apparitions. Dès l'ouverture, mercredi 17 mai, le jeune mannequin a fait sensation dans une robe ivoire fendue. Et avec ses quelque 13 millions d'abonnés sur Instagram, la jeune femme risque bien de marquer ce grand rendez-vous du cinéma, jusqu'à la cérémonie de clôture, dimanche 28 mai.



Sur les réseaux sociaux, le mannequin de 25 ans fait vivre à ses fans son expérience cannoise et alimente ses comptes avec de nombreux clichés du Festival. Tapis rouge, soirées VIP ou ballades en bateau... Emily Ratajkowski dévoile toutes les facettes de sa quinzaine à Cannes.

Habituée des photos peu vêtue, la jeune femme s'affiche également en compagnie de ses amies mannequins, notamment Bella Hadid et Hailey Baldwin.

She loves me @bellahadid @haileybaldwin Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 17 Mai 2017 à 15h56 PDT

Emilie Ratajkowski, reine de Cannes ?

Si elle n'est à l'affiche d'aucun film en compétition au Festival, Emily Ratajkowski a volé la vedette aux comédiens présents à Cannes. La "mannequin, actrice et activiste", comme elle se décrit elle-même sur son compte Instagram, a vu sa notoriété rapidement grimper en flèche. Si beaucoup ne retiennent que sa plastique, la jeune femme n'est pas seulement belle. Elle a également réussi à se faire rapidement une place de choix sur la planète people.



Elle dénonce régulièrement de nombreuses dérives sexistes, notamment en février dernier, quand elle avait fait de la lutte contre le "slut-shaming", son combat. La vedette avait défendu Melania Trump, victime d'une vague de commentaires haineux, et avait dénoncé "de dégoûtantes conneries sexistes".



Une "activiste" particulièrement suivie donc, chacune de ses publications déclenchant des milliers de réactions. En témoignent les centaines de commentaires sur ses publications sur les réseaux sociaux. Omniprésente à Cannes pour ce 70e Festival, Emily Ratajkowski compte bien faire dévier plus d'un objectif de photographe.