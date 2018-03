Et la Fashion Week ne serait pas la Fashion Week sans Anna Wintour

Et la Fashion Week ne serait pas la Fashion Week sans Anna Wintour Crédits : Sipa | Date :

L'actrice de "House of Cards" Robin Wright

L'actrice de "House of Cards" Robin Wright Crédits : Sipa | Date :

Chez Dior, Carlota Casiraghi et l'acteur de "120 battements par minute" Arnaud Valois

Chez Dior, Carlota Casiraghi et l'acteur de "120 battements par minute" Arnaud Valois Crédits : Sipa | Date :

Et de très longs lacets pour Charlotte Le Bon

Et de très longs lacets pour Charlotte Le Bon Crédits : Sipa | Date :

On change d'ambiance avec le défilé Dior

On change d'ambiance avec le défilé Dior Crédits : Sipa | Date :

Ilona Smet, la fille de Estelle Lefé­bure et David Hally­day

Ilona Smet, la fille de Estelle Lefé­bure et David Hally­day Crédits : Sipa | Date :

On commence avec la collection Etam Printemps/Été 2018

On commence avec la collection Etam Printemps/Été 2018 Crédits : Sipa | Date :

Kourtney Kardashian et son mannequin de petit-ami Younes Bendjima

Kourtney Kardashian et son mannequin de petit-ami Younes Bendjima Crédits : Sipa | Date :

Cindy Crawford, Rande Gerber et Presley Gerber

Cindy Crawford, Rande Gerber et Presley Gerber Crédits : Sipa | Date :

Avant les défilés, il est possible d'observer des stars dans les rues de Paris

Avant les défilés, il est possible d'observer des stars dans les rues de Paris Crédits : Sipa | Date :

Guillaume Canet, Estelle Lefebure, Gilles Lellouche et Isabelle Adjani au défilé Etam

Guillaume Canet, Estelle Lefebure, Gilles Lellouche et Isabelle Adjani au défilé Etam Crédits : Sipa | Date :

Guillaume Canet, Estelle Lefebure, Gilles Lellouche et Isabelle Adjani au défilé Etam

publié le 27/09/2017 à 18:28

Dans les rues des beaux quartiers parisiens, elles sont comme des apparitions. Mannequins internationaux, blogueuses mode, influenceuses sur Instagram, elles sont de plus en plus nombreuses à remplacer les stars de cinéma.



Si tout le monde s'attend à croiser Catherine Deneuve au défilé Saint Laurent, la papesse de la mode Anna Wintour et sa frange ou l'ancienne reine des podium Kate Moss, peut-être ne connaissez vous pas certains de ces visages.

Pourtant elles sont les nouveaux visages de la mode : les membres de la famille Kardashian, Bella Hadid ou la volcanique Emily Ratajkowski trustent les pages de magazine depuis des années. Elles sont devenues aussi importantes que les grands noms d'Hollywood et sont en concurrence (pour les meilleurs places et les contrats publicitaires) avec des demie-déesses 2.0 comme Chiara Ferragni, instragrameuse mode italienne, comptabilisant quelques 10,4 millions d'abonnés sur le réseau social.