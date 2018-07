La réalisatrice allemande Maren Ade et l'acteur américain Will Smith, tous les deux membres du jury.

Diane Kruger et le réalisateur Fatih Akin à Cannes

Diane Kruger et Fatih Akin

L'actrice américaine et présidente du jury Un Certain Regard, Uma Thurman

Le réalisateur David Lynch, sa femme Emily Stofle et la productrice Sabrina Sutherland

Samy Naceri et Marie de Fleurieu

Paul Belmondo et sa femme, Luana Tenca

Paul Belmondo et sa femme, Luana Tenca, lors de la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes

publié le 28/05/2017 à 19:03

Le 70e Festival de Cannes vit ses derniers instants. La cérémonie de clôture a lieu dimanche 28 mai à partir de 19h15 et les stars ont déjà commencé à affluer dans le Palais des festivals situé sur la fameuse Croisette, passant tous et toutes par la traditionnelle montée des marches sur tapis rouge.



Alors que les membres du jury, présidé par Pedro Almodóvar, sont restés enfermés toute la journée pour délibérer le palmarès tant attendu, toute la planète du cinéma a chiné sa plus belle tenue pour assister à la cérémonie regardée dans le monde entier.

Le fils de "Bébel", Paul Belmondo, accompagné de sa femme, Luana Tenca, ont foulé le tapis rouge. De même que Florence Foresti, Samy Naceri ou encore Guillaume Gallienne... Une chose est sûre, les stars ne vont pas cesser d'affluer en masse pour vivre cette 70e cérémonie de clôture. Une soirée à suivre en direct sur RTL et RTL.fr.



