Diamants dans la Curiosité

publié le 27/03/2017 à 18:00

Enquête sur le marché des diamants

C’est le plus grand diamant rose du monde, il pèse près de 60 carats et il sera vendu aux enchères le 4 avril prochain à Hong-Kong…Pour vous l’offrir ? Il faudra débourser plus de 53 millions d’euros !

Derrière ces ventes qui font rêver, et ces diamants stars, il y a un business beaucoup moins reluisant, c’est ce que l’on découvre avec notre invité, le journaliste Marc Roche.



Marc Roche est l'auteur du livre Diamants, enquête sur un marché impur aux éditions Tallandier



Diamants, enquête sur un marché impur

Bestioles qui font peur…mais pas trop !

Insectes, araignées, serpents : ce animaux sont tous victimes de préjugés. Pourquoi nous font-ils peur ? Est-ce que toucher un crapaud donne des boutons ? Le scarabée est-il dangereux ? Faut-il vraiment s’immobiliser quand on voit une guêpe ou taper du pied pour faire fuir les serpents ? L'entomologiste François Lasserre démêle le vrai du faux !

François Lasserre est l'auteur du livre Les petites bêtes qui font peur … mais pas trop aux éditions Salamandre

Les petites bêtes qui font peur ... mais pas trop

Beethoven

Il est mort il y a tout juste 190 ans...On vous fait découvrir l’incroyable destin de Beethoven. Qui était ce virtuose ? Comment a-t-il vécu sa surdité ? A quoi ressemblait sa vie amoureuse ? Elizabeth Brisson répond aux questions que vous vous posez sur le génial Beethoven !



Elizabeth Brisson est l'auteur du livre Ludwig van Beethoven publié chez Fayard.



Ludwig van Beethoven