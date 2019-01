VIDÉO - Destination Eurovision : qui sont les premiers qualifiés pour la finale ?

publié le 13/01/2019 à 05:12

Samedi soir avait lieu la première demi-finale de "Destination Eurovision". Neuf artistes étaient en lice pour espérer atteindre la finale visant à désigner le candidat français lors du prochain concours Eurovision. Et quatre se sont qualifiés pour le 26 janvier prochain : Chimène Badi, Silvàn Areg, Aysat et Bilal Hassani.



Loin d'être une inconnue, Chimène Badi (44 points) a emballé le public ainsi que le jury avec le titre "Là-haut", un morceau entraînant qui fait la part belle à la voix puissante de l'interprète d' "Entre nous". Également qualifié, Silván Areg (59 points) a surpris avec sa chanson "Le petit Nicolas", mêlant variété française et rap. Sa prestation faite d'effet visuels simples a sans doute également contribué à sa qualification.

Avec "Comme une grande", titre électro empruntant également aux rythmes sénégalais, Aysat (40 points) a aussi réussi à conquérir le cœur du public. De même que le favori cette année, le Youtubeur Bilal Hassani (115 points), qui avec sa chanson "Roi", s'est déjà fait remarquer sur les réseaux sociaux...

#DestinationEurovision, le classement de la 1ère demi-finale :

1¿¿ " ROI " de @iambilalhassani

2¿¿ " LÀ-HAUT " de @chimeneofficiel

3¿¿ " LE PETIT NICOLAS " de @silvanaregoff

4¿¿ " COMME UNE GRANDE " de @aysatofficiel

Un grand #Bravo aux artistes ! pic.twitter.com/z51pCXFnTb — Eurovision France ¿¿ (@EurovisionF2) 12 janvier 2019

Leurs prestations en vidéos :

> Chimène Badi - Là Haut / Destination Eurovision 2019 - 1ere demi-finale

> Silvàn Areg - Le Petit Nicolas / Destination Eurovision 2019 - 1ere demi-finale

> Aysat - Comme une grande / Destination Eurovision 2019 - 1ere demi-finale

> Bilal Hassani - Roi / Destination Eurovision 2019 - 1ere demi-finale