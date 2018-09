Les retrouvailles entre Pierre Benichou et Gaël Tchakaloff

publié le 27/09/2018 à 18:22

Aujourd'hui, Jeudi 27 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui a passé 18 mois avec Alain Juppé, c’est vous dire si maintenant elle a besoin de se marrer : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête qui est un peu l'Indiana Jones de cette émission, il arrive avec un chapeau et c'est l'aventurier de la question perdue : Franz-Olivier Giesbert.

Une Grosse Tête qui sort des perles plus souvent qu’une huitre : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête professeur à la télé et bientôt Général sur scène : François Rollin.



Une Grosse Tête qui a autant d’avance sur les bonnes réponses que le PSG au classement de la ligue 1 : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui n’aime pas grand monde mais qui compense en ayant de la tendresse pour lui-même : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du jeudi 27 septembre Crédit : Kervin Portelli

