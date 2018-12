publié le 19/12/2018 à 12:07

Un immense merci aux auditeurs de RTL et aux équipes pour la qualité de leur travail. La première radio de France a été désignée comme étant "la meilleure radio généraliste" pour la deuxième édition des Radio Notes.



Cette grande étude annuelle sur la radio a été menée par le site Puremedias.com, en partenariat avec le quotidien gratuit 20 minutes. À la manière des TV Notes, les internautes ont été appelés à voter pour leurs émissions, animateurs ou encore stations préférés.

Après 10 jours d'enquête, ce sont au total un peu plus de 130.000 votes qui ont été comptabilisés dans 14 catégories, soit une progression de plus de 30% par rapport à 2017. RTL, première radio de France, plébiscitée par les internautes dans la catégorie "meilleure radio généraliste", récoltant 26,0% des votes.

La première radio de France ressort ainsi comme la radio préférée de milliers d’internautes, une juste récompense après une saison 2017/2018 record, la plus haute depuis 10 ans avec une part d’audience de 13%.



À noter que l'émission de Julien Courbet, Ça peut vous arriver, a été élue "Émission de conseil(s) et vie pratique de l'année", avec 44,5% des votes, soit le plus gros score du sondage. Une émission qui réunit chaque jour 2.016.000 auditeurs.