Audiences radio : RTL, première radio de France, bat un record historique

publié le 15/01/2019 à 08:01

RTL Première Radio de France, bat un record historique et absolu de PDA avec 13,4%. Après le record de part audience de l’année dernière, RTL continue sa progression et réalise un record historique avec 13,4% de part d’audience. Jamais une radio n’avait réalisé une telle Part d’Audience depuis la création de la mesure en 2002.



Vous êtes plus 6,5 millions à nous écouter chaque jour.

Un grand merci à vous pour votre fidélité.

Plus d’informations à venir sur RTL.fr