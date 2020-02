publié le 01/02/2020 à 15:45

On la surnommait "la reine du suspense", la romancière américaine Mary Higgins Clark est décédée vendredi 31 janvier à l'âge de 92 ans. Rien qu'aux États-Unis, elle a vendu plus de 100 millions de romans. Elle était devenue l'écrivaine la mieux payée au monde. La Nuit du renard est le roman qu'il l'a fait connaître en France en 1979.

Au micro de RTL, le patron de la maison d'édition Albin Michel Francis Esmenard se souvient de quelques moments passés avec elle. "J'ai des souvenirs extrêmement émouvants. Son premier livre, c'était La Nuit du renard, on lui avait loué une limousine qui faisait 10 mètres de long. Elle était dans une joie, elle adorait être traitée comme une star mais c'était une femme d'une simplicité extraordinaire."

"D'ailleurs la France l'adorait. On lui a fait faire plusieurs fois le tour de France avec des signatures dans les librairies. Elle parlait pas un mot de français mais les gens l'adoraient. Elle a été reconnue plus en France au début qu'aux États-Unis. La reine du suspense c'était en France et puis c'est devenu aussi un succès international", confie l'éditeur.