Décès de Mary Higgins Clark : de dactylo à "reine du suspense"

publié le 01/02/2020 à 10:17

Cinquante best-sellers, cent millions de livres vendus... L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark aura marqué le monde de la littérature policière jusqu'à son décès à l'âge de 92 ans, le 31 janvier 2020, entourée de sa famille et de ses amis, en Floride aux États-Unis.

Avant de devenir celle qu'on a surnommée la "reine du suspense", Mary Higgins Clark a connu une succession de drames familiaux qui l'ont convaincue que le pire peut toujours arriver. C'est ce "moment où tout bascule" qu'elle s'est employée à narrer au fil des pages de ses best-sellers, depuis le premier d'entre eux, La maison du gué, paru en 1975.

Une crise cardiaque a emporté son père lorsqu'elle a 10 ans et sa mère, se retrouvant seule avec trois enfants, est contrainte de partager sa maison avec des locataires. C'est dans son enfance qu'elle a dit avoir attrapé le "virus de l'écriture", en écoutant les conteurs irlandais de son quartier du Bronx, à New-York. La jeune Mary a ensuite dû travailler très jeune, comme standardiste dans un hôtel puis dactylo avant de se marier, à 20 ans, et de devenir hôtesse de l'air pour la Pan American Airlines.

Drames familiaux en série

Alors qu'elle a 35 ans, son mari meurt brusquement, lui aussi d'une crise cardiaque, la laissant veuve avec cinq enfants à charge. Jeune fille, elle a déjà perdu son frère aîné, mort brusquement d'une méningite, puis son neveu de 15 mois, tombé d'une fenêtre.

Elle redevient dactylo mais rêve toujours de vivre de son écriture. Après des nouvelles, des feuilletons pour la radio, une biographie de George Washington, publiée mais sans succès, elle se lance dans le roman policier.

Dès lors, les triomphes s'enchaînent : après La maison du guet sort La nuit du renard, en 1977, qui fait de Mary Higgins Clark une millionnaire. Alors qu'elle est devenue une romancière populaire, elle s'inscrit à l'université de Fordham, à New York, où elle obtient une licence en philosophie, son premier diplôme universitaire, à 50 ans.

Écriture de romans avec sa fille

En parallèle de sa vie publique, Mary Higgins Clark élève ses cinq enfants. En 2000, elle surprend son public et la critique en publiant Trois jours avant Noël, un polar co-signé avec sa fille Carol. Mère et fille en publieront quatre autres par la suite.



Dans ses mémoires, Entre hier et demain (2003), celle qui est l'épouse de l'influent homme d'affaires John Conheeney depuis 1996, assure qu'elle écrira jusqu'à sa mort car, si "gagner à la loterie, rend heureux un an, faire ce que l'on aime rend heureux toute une vie". Mary Higgins Clark a écrit son dernier livre en 2019, un an avant sa mort



Nombre de ses romans policiers ont été adaptés pour la télévision ou le cinéma comme La nuit du renard (A Stranger is Watching de Sean S. Cunningham en 1982), La maison du guet (Where are The Childen, de Bruce Malmuth en 1986), ou encore Nous n'irons plus au bois (All around The Town, de Paolo Barzman en 2002).



Elle a également été récompensée du grand prix de littérature policière en 1980, qui met en lumière les meilleurs auteurs du genre à travers le monde. Elle s'inscrit ainsi dans les pas d'écrivains prestigieux comme Léo Malet, Chester Himes ou Jean-Patrick Manchette, eux aussi titulaires de ce prix. Mary Higgins Clark a également remporté le Grand master award, décerné par l'Association américaine des auteurs de romans policiers.