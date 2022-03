Décès de Jean-Pierre Pernaut : son étonnant parcours scolaire

Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans, le 3 mars dernier. Brillant journaliste, vous allez découvrir que son parcours scolaire était loin de prédire son immense carrière.

En effet, dans son livre Pour tout vous dire paru en 2006, Jean-Pierre Pernaut confiait avoir redoublé sa classe de sixième, sa seconde et avoir également triplé sa terminale après avoir échoué deux fois aux épreuves du bac. La star du PAF avait tout de même pu intégrer l'école de journalisme de Lille par la suite, car à l'époque, on acceptait les élèves non-bacheliers avec un niveau terminale. Ce parcours scolaire en dent-de-scie, ne l'a pas empêché de devenir un journaliste émérite et reconnu.

Et sachez aussi que Jean-Pierre Pernaut a été le premier présentateur à avoir un compte Twitter et une page Facebook "J'ai créé, en 2001, le premier site Internet dédié au JT", déclarait-il lors d'une interview à Paris Match, le 20 février 2016. Il précisait par la même occasion avoir aussi été "le premier présentateur à avoir une page Facebook et un compte Twitter". Une véritable fierté pour ce journaliste précurseur.