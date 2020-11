Daria Nicolodi, la mère d'Asia Argento, est décédée à 70 ans

publié le 27/11/2020 à 11:47

Asia Argento, qui avait accusé Harvey Wesintein de viol en 2017 et instigatrice du mouvement #MeToo, est en deuil. Sa mère, l'actrice italienne Daria Nicolodi, est décédée à 70 ans. Sur Instagramn Asia Argento a rendu un touchant hommage à sa mère avec une série de portraits de l'actrice et une vidéo, dans des messages postés le 26 novembre dernier.

"Repose en paix chère mère. Maintenant, tu peux voler librement avec ton grand esprit et tu n'auras plus à souffrir. J'essaierai de continuer pour tes petits-enfants bien-aimés et surtout pour toi, qui ne voudrais jamais me voir si affligée", écrit ainsi Asia Argento. "Même si sans toi je rate le sol sous mes pieds, et je sens que j'ai perdu mon seul vrai point de référence. Je suis proche de tous ceux qui t'ont connu et aimé. Je serai toujours ton Aria, Daria", conclut l'actrice dans son message.

Comme le rapporte le média américain Deadline, Daria Nicolodi est née à Florence en 1950. Sa carrière démarre à la télévision dans les années 60. En 1974, elle rencontre le réalisateur Dario Argento. Leur fille Asia Argento naît en 1975. Au total, elle aura joué dans six films de son mari dont Les Frissons de l’angoisse, dont elle coécrit le scénario, Deep Red, Inferno, Tenebrae, Phenomena et Opera.



Daria Nicolodi et Dario Argento se séparent en 1985. La dernière apparition au cinéma de Daria Nicolodi remonte à 2007 dans La Troisième Mère (La terza madre) de Dario Argento.