publié le 07/11/2019 à 19:08

Coup dur pour Shy'm. La chanteuse devait fouler le parquet de Danse avec les Stars aux côtés de Sami El Gueddari et Fauve Hautot ce jeudi 7 novembre au soir, pour le prime spécial juges. Mais la jeune femme s'est blessée en début de semaine et elle a donc demandé à Candice Pascal -partenaire du mannequin Hugo Philip éliminée plus tôt de l'aventure- de la remplacer.

TF1 a confirmé l'information quelques heures avant le prime qui commence à 21h10 ce jeudi soir. Shy'm a passé toute la semaine avec Fauve et Sami, mais elle n'aura donc pas le plaisir de faire la chorégraphie, que Candice a dû intégrer au pied levé.

Les trois autres juges accompagneront chacun un duo de danseurs. Patrick Dupont dansera avec Elsa Esnoult et Anthony Colette, Jean-Marc Généreux sera avec Inès Vandamme et Ladji Doucouré, puis Chris Marquès avec Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova.

Ce sont les quarts de finale qui attendent les candidats ce jeudi soir. La pression est à son comble. D'autant que le prime se déroulant jeudi -à cause des NRJ Music Awards samedi- ils ont tous eu très peu de temps pour répéter.