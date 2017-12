Cyril Feraud : "J’adorerais faire Danse avec les Stars"

publié le 16/12/2017 à 14:00

> Cyril Feraud : "J'adorerais faire DALS" Crédit Image : dailymotion | Date : 16/12/2017

Cyril Feraud a le vent en poupe et compte bien en profiter. Le 1er janvier, il présentera une émission intitulé La folie Offenbach sur le French cancan. Pour ce spectacle, l'animateur sera entouré d'artistes lyriques comme Julie Fuchs, Tatiana Probst, Violette Polchi, Florian Laconi, Armando Noguera.

Cyril Feraud, animateur de "Slam" sur France 3

Le mois de janvier sera chargé pour Cyril. En effet, il sera également en charge de Personne n'y avait pensé qui fera son retour en quotidienne sur France 3. Autre retour très attendu, celui de La Carte aux trésors ! L'émission phare des années 90 reviendra sur France 3 à l’été 2018 et sera présentée par Feraud. Elle avait été arrêtée en 2009 fautes d'audiences convaincantes. Alliant culture générale et découverte du patrimoine, le jeu permettait de remporter un trésor d'une valeur symbolique.

Le logo de "La carte au trésors" sur France 3

Invité de Jade et Eric Dussart ce weekend, Cyril Feraud a donné son avis sur la télévision française et certains programmes. Il nous apprend notamment qu'il a refusé les avances de Danse avec les stars. Ce n'est pas l'envie qui manquait pourtant... mais le temps ! Avec un planning plus que chargé, il lui est impossible de dégagé du temps pour participer au programme de danse. Il faut rajouter à cela son contrat d'exclusivité avec France Télévision qui empêche Cyril d'aller danser sur TF1. "Franchement, s'il n'y avait pas le problème de l'exclu et s'il n'y avait pas le problème du timing, sincèrement je l'aurais fait parce que c'est génial comme émission", conclue-t-il.



