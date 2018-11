"Danse avec les stars" : découvrez les demi-finalistes de la saison 9

publié le 18/11/2018 à 00:23

C'était sa dernière danse. Du moins dans l'émission de TF1 Danse avec les stars. Héloïse Martin quitte le programme, ce samedi 17 novembre, aux portes des demi-finales. Le couple qu'elle formait avec Christophe Licata a obtenu 41% des voix contre 59% des voix pour Terence Telle et Fauve Hautot.



Ces derniers rejoignent les deux couples qualifiés plus tôt dans l'émission pour les demi-finales : Iris Mittenaere et Anthony Colette ainsi que Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Pour sa dernière dans de Danse avec les stars, Héloïse Martin a interprété avec Christophe Licata, un jazz broadway sur Don't rain on my parade de Barbra Streisand.

Désormais, les candidats en lice sont Terence Telle, Iris Mittenaere ainsi que Clément Remiens. La prochaine émission aura lieu samedi 24 novembre et déterminera quelles stars participeront à la finale de la saison 9 de Danse avec les stars.