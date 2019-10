Cyril Hanouna bientôt dans "Capitaine Marleau" ?

publié le 12/10/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Josée Dayan ! La réalisatrice, autant connue pour ses succès à la télé que pour son franc-parler, s'est exprimée sur le fait que certains animateurs télé jouent aussi la comédie. Et sur ce sujet, elle a un avis tranché : "Moi j'aime les acteurs qui sont des vrais acteurs ! " Et de continuer : "Tant mieux pour eux, si d'autres ont envie de tourner avec eux c'est très bien, ils ne sont peut-être pas mauvais, j'en sais rien, mais moi ça ne m'intéresse pas."

Il y a quelques semaines, des rumeurs circulaient sur Cyril Hanouna. Apparemment, le présentateur de C8 pourrait jouer dans un épisode de Capitaine Marleau. La réalisatrice a alors tenu à rectifier les choses : "Je n'ai jamais dit ça ! J'ai dit que si un jour, dans un film que je faisais, il y avait un personnage animateur radio qui avait le profil d'Hanouna, ce serait amusant de donner à Hanouna son rôle d'Hanouna." La cinéaste est donc catégorique, pour elle, il est impossible de passer d'animateur à acteur.

Josée Dayan, amoureuse de ses acteurs et de leur métier, va même jusqu'à comparer les comédiens à des "animaux sauvages et très particuliers". Elle termine en criant haut et fort : "Je veux des spécialistes ! Acteur, c'est pas un métier qui s'improvise. Acteur, c'est un vrai métier (...) Pour moi c'est le métier le plus difficile." Les animateurs télé qui souhaitaient travailler avec la réalisatrice sont désormais prévenus...

Nous vous proposons de découvrir cette séquence en vidéo ci-dessus !

"Capitaine Marleau" : Corinne Masiero de retour !

Le 22 octobre prochain à 21h, France 3 diffusera un nouvel épisode de la série à succès créée par Josée Dayan en 2015. Cet inédit, intitulé Le grand huit, est le seizième épisode de la collection. Comme à chaque fois, Corinne Masiero, qui incarne le Capitaine Marleau, donnera la réplique à plusieurs personnalités. Après Nicole Garcia, Isabelle Adjani, Pierre Arditi, Gérard Depardieu, Kad Merad, Muriel Robin ou encore Sandrine Bonnaire, ce soir-là, ce sera au tour de Joey Starr, Marina Hands, Myriam Boyer et Tom Villa.

Corinne Masiero incarne le "Capitaine Marleau" sur France 3 depuis 2015

L’histoire : Un employé d'un parc d'attractions est assassiné, l'occasion pour le capitaine Marleau de plonger dans un univers qui la ramène en enfance. Face à elle se dressent Lucie (Marina Hands) et Antoine (Joey Starr), les propriétaires du parc, couple aussi solaire que mystérieux. La victime avait un fils adolescent. Alors que le couple envisage d'adopter l'orphelin, Marleau découvre qu'un mystérieux individu s'est récemment livré à de bien étranges sabotages, et que ce cadre enchanteur a déjà été le théâtre d'un drame. Reste à savoir si l'amour qui unit Lucie et Antoine résistera aux révélations de l'enquête.



Depuis sa création il y 4 ans, la série est une véritable poule aux œufs d'or en termes d'audience pour France 3 à chacune de ses diffusions. Par exemple, le 02 avril dernier, Capitaine Marleau avait Isabelle Adjani en guest. L'épisode avait été suivi en moyenne par 6,90 millions de téléspectateurs (29,7% de part d'audience). Il avait également battu un record de consommation en replay avec 1,23 million de téléspectateurs supplémentaires une semaine après sa diffusion. Le 09 avril, l'inédit avec Benjamin Biolay avait atteint 7,70 millions de fidèles (32,8% de part d'audience). Un record historique pour la série mais aussi pour France 3 !