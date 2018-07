publié le 29/12/2016 à 07:31

Michel Polnareff a tenu à rassurer ses nombreux fans. Depuis son embolie pulmonaire qui lui a value d'annuler plusieurs de ses concerts, le chanteur s'était fait discret. L’interprète de Goodbye Marylou a rompu le silence, mercredi 28 décembre, en diffusant une petite vidéo en live sur son compte Facebook. "Je me sens encore assez fatigué, mais hors de danger", confie la star depuis un restaurant dans lequel il fête les 6 ans de son fils Louka.



"Je suis évidemment excessivement contrarié par les rumeurs", poursuit Michel Polnareff, faisant référence à une enquête du Journal du Dimanche, dans laquelle le producteur de l’artiste faisait part de ses doutes sur l'existence de sa maladie. L'hebdomadaire assure qu'il aurait été vu dans le bar d'un grand hôtel parisien commander plusieurs cocktails la veille de son concert.

"J'aurais bien aimé que ce soit un caprice de stars, mais malheureusement ce n'en était pas un", assure le chanteur âgé de 72 ans. Et de poursuivre : "Il faudra laisser la responsabilité aux gens qui ont fait croire ça (...) et qu'ils présentent des excuses". Michel Polnareff clôture son live sur une note positive, remerciant ses fans : "Ça fait quand même très chaud au cœur de voir à quel point on est soutenu, ce qui veut dire que la bonne foi et la vérité triomphent toujours".