Valérie Lemercier dans A La Bonne Heure

publié le 27/06/2018 à 12:30

Près de 10 ans après le succès de Neuilly, sa mère ! qui avait attiré plus de 2,5 millions de spectateurs au cinéma, le réalisateur Gabriel Julien-Laferrière est de retour pour de nouvelles aventures en compagnie de Sami et la famille Chazelle, dans une suite intitulée Neuilly sa mère, sa mère !.



Les castings de "Neuilly, sa mère !" est de retour au cinéma

Le choc des cultures est encore la thématique centrale de cette comédie. Le casting, lui non plus n'a pas changé. Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès, Joséphine Japy, Chloé Coulloud, Valérie Lemercier, Farida Khelfa, Booder mais aussi Steve Tran sont toujours de la partie En revanche, Rachida Brakni, qui incarnait la tante du petit héros Sami dans le premier volet, a été remplacée par Sophia Aram.



L'histoire : En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

> "Neuilly, sa mère, sa mère !" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.