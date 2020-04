Programme TV : le casse-tête des programmations pendant le confinement

publié le 10/04/2020 à 18:05

Il y aura bien un hommage à la télévision pour Pierre Bénichou. Ça se passera à 20h50 ce vendredi soir sur Paris Première, un hommage qui se centrera sur son rôle dans LesGrosses Têtes. Les téléspectateurs qui râlaient de ne pas trouver pareil programme seront rassurés. Par contre, ils vont devoir s'habituer à quelques semaines encore d'incertitudes...

Avec le confinement et la baisse des revenus publicitaires, les chaînes de télévision font ce qu'elles peuvent, et en général ça veut dire "faire plus avec moins". Les stocks s'épuisent. Nagui n'a des émissions inédites en boîte que jusqu'à la mi-avril, même chose mais jusqu'à la fin du mois pour Jean-Luc Reichmann. Les tournages sont tous au point mort. Conséquence : une grande incertitude pour la grille d'été et celle de la rentrée. La série des Petits meurtres par exemple est l'une des victimes de la situation. Pour diffuser les épisodes en octobre, il faudrait que les tournages de mars aient eu lieu. Or ils ont été repoussés au 12 mai, et ils seront peut-être repoussés encore. Idem pour Fort Boyard. Quand tourner les épisodes de cet été avec son équipe de 150 personne par temps de confinement ?

Pas de foot, pas d'Intervilles, pas de Roland-Garros, peut-être pas de vélo non plus, l'été va connaître une "programmation chewing-gum" où l'on étire au maximum les émissions et séries déjà en boîte. Koh Lanta va retrouver sa vraie durée dès ce soir mais The Voice continue d'avoir une version raccourcie. Il faut bien tenir jusqu'aux émissions en direct fin avril... Mais si le confinement persiste ? On va vers des déprogrammations. La solution est simple pour les grandes chaînes : diffuser des films anciens qui ne coûtent rien et séduisent les habitués mais aussi les plus jeunes. Ils ont l'avantage de détendre les téléspectateurs. Ces prochains jours ce sera au tour de La folie des grandeurs ou Ali Baba et les 40 voleurs de remplir les grilles.