publié le 28/12/2016 à 16:31

33 ans après la mort de Louis de Funès, Claude Gensac est toujours considérée comme la "biche" de l'acteur, le surnom qu'il lui donnait dans la dizaine de films où ils formaient un couple. Sa carrière au cinéma s'est éteinte avec Louis de Funès en 1983, sans qu'elle ait pu y remédier. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour que le grand écran s'intéresse de nouveau à elle en lui proposant des seconds rôles.





Entre temps, Claude Gensac a joué dans des séries télévisées et a renoué avec son premier amour, le théâtre. Une carrière au goût d'inachevé pour cette grande comédienne qui s'illustrait aussi bien dans la comédie que dans la tragédie. Elle est restée pour le public français une actrice populaire, l'éternelle femme du gendarme Ludovic Cruchot, qui tempérait le caractère hargneux du personnage par son calme et son élégance.

Des rôles secondaires sur petit et grand écran

La carrière de Claude Gensac commence à décliner dans les années 1970. Louis de Funès tourne alors avec Gérard Oury et la comédienne ne figure dans aucun de ses films. Le double infarctus dont il est victime en 1975 l'oblige à ralentir son rythme de tournage et Claude Gensac ne le retrouvera que pour des rôles mineurs dans L'Aile ou la cuisse en 1976 et La Soupe aux choux en 1981.

Le Gendarme et les Gendarmettes en 1982 est le dernier film de Louis de Funès et le dernier que Claude Gensac tournera avec lui. Après la mort du comédien le 27 janvier 1983, sa carrière se met en pause. Elle continue à jouer au théâtre mais son âge (elle approche de la soixantaine) et son nom trop associé à celui de Louis de Funès lui ferment les portes du septième art.

Claude Gensac fait un retour sur les écrans à la fin des années 2000, dans un premier temps dans la série phare de TF1 Sous le soleil. Elle y joue Clarisse, une tante un peu avare qu'Alain et Valentine cherchent à éliminer pour pouvoir toucher son héritage. En 2012, elle intègre le casting de la série de M6 Scènes de ménages où elle joue une amie proche d'Huguette (Marion Game). Elle fait une apparition dans l'épisode spécial Nos chers voisins fêtent la nouvelle année en 2015.

Le cinéma lui fait à nouveau confiance au début des années 2010 et elle joue dans les films de deux jeunes réalisatrices en 2013, Emmanuelle Bercot pour Elle s'en va et Solveig Anspach pour Lulu femme nue. Son tout dernier rôle est celui de Grand-mère dans Baden Baden de Rachel Lang, sorti en 2016.

> Lulu femme nue - Bande-annonce

Une comédienne de théâtre

Claude Gensac s'est formée au Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique, dont elle est sortie avec le deuxième prix de tragédie. Elle a débuté au théâtre avant de se tourner vers le cinéma et a toujours privilégié les planches en jouant dans une cinquantaine de pièces.



Lorsque sa carrière au cinéma s'essouffle, elle joue dans des théâtres parisiens, à raison d'une pièce par an dans les années 1990. Ses trois prestations dans les années 2000 sont remarquées par la critique et plébiscitées par le public. En 2008, pour sa dernière pièce, elle donne la réplique à Jean-Pierre Castaldi dans La Perruche et le Poulet.

Éternellement la femme de Louis de Funès

Si Claude Gensac est restée une très grande actrice de théâtre et a accepté que le cinéma la boude, elle a vécu une partie de sa carrière dans l'ombre de Louis de Funès. Dans une interview accordée au Parisien en 2000, elle évoquait le ralentissement de sa carrière au début des années 1980 : "Aux yeux du public, je suis restée la femme de Louis de Funès. Pour cette raison en quelque sorte, en mourant prématurément, il m'a tuée". Un arrêt brutal à sa carrière qu'elle a évoqué de nouveau en 2013 dans une interview au site belge Le Soir : "Quand Louis de Funès est mort en 1983, les producteurs de cinéma m'ont enterrée en même temps que lui. Je n'ai plus reçu aucune proposition de film".



Son image est restée liée à celle de Louis de Funès car les deux comédiens étaient en osmose totale devant la caméra. C'est d'ailleurs la femme de Louis de Funès, Jeanne, qui, après l'avoir vu sur scène, a choisi Claude Gensac pour être son épouse de cinéma. Madame de Funès avait confiance en la comédienne, car elle savait que jamais rien ne se passerait entre elle et son mari. Une proximité qui a précipité la fin de la carrière de Claude Gensac. Elle racontait cette anecdote au Soir en 2013 : "Il y a un metteur en scène qui m'a dit : 'Je pensais que, depuis que Louis de Funès était mort, vous ne vouliez plus tourner'. J'en suis restée bouche-bée !"

> Louis de Funès: Le Gendarme et les Gendarmettes (1982) - Oh ma biche

Claude Gensac n'en a jamais voulu à l'acteur, qui l'avait prévenue de cette éventualité : "Un jour, sur le tournage d'Hibernatus il est venu me dire : 'Tu devrais quand même accepter des films avec d'autres, bien que ça me fasse de la peine si tu ne joues pas un film ou deux sans moi'", expliquait-elle au Soir. Un conseil auquel elle a répondu : "On verra ça plus tard". Mais Louis de Funès avait raison.