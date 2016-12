Claude Gensac et Benjamin Biolay dans Laissez-vous tenter du 28 décembre 2016

REPLAY - Au programme, les hommages à Claude Gensac et les sorties ciné de la semaine, sans oublier un concert de Benjamin Biolay à Paris.

par Jérôme Florin , Le Service Culture publié le 28/12/2016 à 10:39

Cinéma

Hommage à Claude Gensac, "la biche" du cinéma français et coup d'oeil sur les sorties de la semaine avec deux coups de cœur : Père, fils, thérapie avec Richard Berry et Jacques Gamblin et American Pastoral de et avec Ewan McGregor.

Louis de Funès et Claude Gensac dans "Le gendarme se marie" (1968)

Musique

Benjamin Biolay qui, avec Palermo Hollywood, a signé un des meilleurs albums de chanson française de l'année, vient de démarrer une tournée partout en France. Rencontre avec l'artiste pendant son concert à l'Élysée Montmartre.

Benjamin Biolay aux 25èmes Victoires de la Musique le 6 mars 2010

