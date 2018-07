Kate Middleton et le prince William en Pologne

et AFP

publié le 27/10/2017 à 12:25

"Il y a des membres de la famille royale là-dedans. Nous allons tout dévoiler (...)". Telles sont les menaces qui ont été envoyées par mail à The Daily Beast, un site d'informations en ligne américain, par les pirates qui ont réussi à dérober une grande quantité de données à la London Bridge Plastic Surgery, une prestigieuse clinique de chirurgie esthétique londonienne, mardi 17 octobre.



Ce vol de données a bien été confirmé par la clinique concernée. "Malheureusement, à la suite d'une enquête menée par nos experts informatiques et la police, nous pensons que notre sécurité a été compromise et que des données ont été volées", a indiqué un porte-parole dans un communiqué.

Selon The Daily Beast, le groupe de hackers, The Dark Overlord, serait le même que celui qui a opéré une attaque informatique contre la plateforme américaine Netflix au mois d'avril dernier. Ces pirates informatiques assurent avoir pu obtenir "des térabytes" de données, certaines concernant "des familles royales", et qu'ils menacent de publier.

Alors que la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a déjà été la cible de rumeurs quant à un recours très probable au bistouri, notamment pour une rhinoplastie (chirurgie esthétique du nez), cette affaire n'a pas manqué de relancer les rumeurs à ce sujet. Le célèbre tabloïd The Sun affirme avoir pris contact avec la famille royale pour commenter ces rumeurs.