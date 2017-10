Kate Middleton souhaite passer plus de temps avec ses enfants

publié le 24/10/2017 à 11:08

Kate Middleton souhaite s'éloigner de la sphère médiatique. Enceinte de son troisième enfant, la duchesse de Cambridge voudrait passer plus de temps avec son fils George et sa fille Charlotte, âgés respectivement de 4 et 2 ans. Une source proche du couple a confié au tabloïd britannique Daily Express : "Elle est très malheureuse lorsqu'il s'agit d'accomplir ses devoirs royaux. Elle est plus heureuse en étant une mère et une épouse et voudrait être moins exposée aux yeux du monde".



Le prince William en aurait même parlé à la reine, selon le magazine Life & Style, qui cite une source proche de la famille royale : "Elle était furieuse en apprenant que la future reine d'Angleterre voudrait diminuer ses devoirs. Le prince William lui a dit que Kate voulait faire le moins d'apparitions possibles, il est à 100% derrière elle. La conversation était assez glaciale".

Monarque depuis 65 ans, la reine Elizabeth II est connue pour être très à cheval sur les traditions et devoirs des membres de la famille royale.