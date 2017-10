Le prince Harry souhaiterait un mariage discret, "sans faste"

Le prince Harry et Meghan Markle aux Invictus Games le 25 septembre 2017, au Canada

publié le 19/10/2017 à 13:04

Faire partie de la famille royale britannique n'empêche pas d'avoir des goûts modestes. Le prince Harry, qui est en couple avec l'actrice américaine Meghan Markle, souhaiterait avoir un mariage simple et intime. Un de ses amis proches a confié au magazine américain Us Weekly que "le faste d'une cérémonie à grand spectacle est la dernière chose qu'il souhaiterait".



Très discret sur sa vie privée et dans les médias en général, le prince Harry pourrait préféré un mariage en petit comité. "Je le vois bien se marier dans la chapelle Saint-Georges dans le château de Winsdsor, poursuit le témoin. Ce serait un moyen pour Harry de donner à ce jour l'intimité dont il a tant besoin".

Si aucun mariage n'est aujourd'hui officiellement prévu entre le prince Harry et Meghan Markle, les rumeurs vont bon train depuis plusieurs mois car le couple semble être passé à l'étape supérieure. L'actrice devrait bientôt quitter la série Suits pour se consacrer à son prince.