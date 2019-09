publié le 20/09/2019 à 12:30

Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin reprennent, pour la troisième fois (!), avec Alain Fromager, la pièce "Art", écrite par Yasmina Reza en 1994. Cela fait plus d'un an maintenant que le trio propose au public de redécouvrir ce petit bijou du théâtre contemporain, dans la mise en scène originale de Pierre Kerbrat, celle-là même qui avait vu triompher Pierre Arditi, Pierre Vaneck et Fabrice Luchini il y a 25 ans. Sur les planches du Théâtre Antoine (Paris 10e) jusqu'au 29 décembre, les trois acteurs interprètent avec brio ces amis que rien ne semblait pouvoir séparer, si ce n'est l'argent, l'orgueil ou tout simplement le temps qui passe et fait de nous des êtres différents. Un propos intemporel et une pièce qui a valu à Jean-Pierre Darroussin le Molière 2018 du comédien dans un spectacle du Théâtre privé.

Art Crédit : Théâtre Antoine

Ils sont trois amis.

Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan.

Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…).

Serge présente à Marc son acquisition.

Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.

Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis.

Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling et Alain Fromager dans "Art" Crédit : Théâtre Antoine

Ecrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la pièce « Art » de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le monde entier.

"Art", Théâtre Antoine, Paris 10e, à partir du 11 septembre jusqu'au 29 décembre 2019.

