Accrochez-vous. Regarder Swish Swish, le nouveau clip de Katy Perry est un voyage au pays de la culture web et du grand n'importe-quoi. Ce jeudi 24 août, la chanteuse a dévoilé son nouveau clip. Le cadre : un match de basket-ball particulièrement déjanté et une galerie de stars, comme l'homme fort Hafþór Júlíus "Thor" Björnsson ("La Montagne" dans Game of Thrones) ou Gatan Matarazzo (Dustin dans Stranger Things).



Chorégraphie approximative, effets spéciaux sur fond vert de mauvaise qualité (mais tout est volontaire), absurdité de l'action et des commentaires... Katy Perry continue son exploration d'un univers toujours plus loufoque et coloré. Rappelons qu'elle se faisait littéralement cuisiner dans son dernier clip Bon appétit et que Last Friday Night préfigurait déjà ce goût pour le décalé.

Dans Swish Swish, la rappeuse Nicki Minaj et ses immenses cheveux blonds vous offriront une pause dynamique et plus classique (voire clairement reposante) dans cette explosion de références et de mèmes de la culture web.