publié le 09/07/2018 à 07:36

Né le 23 avril dernier, Louis, le cadet de la famille de Cambridge, sera baptisé lundi 9 juillet après-midi, à Londres. Un événement des plus attendus puisqu'il s'agira de sa première apparition publique.



La cérémonie aura lieu à 16 heures dans la chapelle royale du Palais Saint James. Un lieu symbolique pour la famille royale britannique puisque son frère George y avait célébré son baptême en 2013. Plus récemment, Megan Markle y aurait aussi été baptisée dans le plus grand secret, avant son mariage avec le prince Harry, rapporte le tabloïd The Sun.

Le baptême y sera célébré par l'archevêque de Canterburry, le très révérend Justin Welby. "C'est une famille adorable, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Ce sera un très bel événement", a-t-il confié au Sunday Express. Le numéro 2 de l'église anglicane, derrière la reine Elizabeth II, entretient une relation particulière avec la famille royale. Pour cause, c'est lui qui a baptisé George et Charlotte mais aussi marié le prince Harry et Meghan Markle.

Qui seront les invités ?

La cérémonie sera très intime, comme ce fut le cas pour les baptêmes de George et Charlotte. À l'époque, seuls 22 convives avaient assisté à celui de la princesse. Bien que la liste des invités n'ait pas encore été révélée, de nombreux membres de la famille royale y participeront. Parmi eux, le Prince Charles et Camilla, ainsi que le prince Harry et Meghan Markle.



La presse britannique s'inquiète de l'éventuelle absence de la reine Elizabeth II. En effet, elle n'avait pas assisté à la cérémonie du 200e anniversaire de l'Ordre de Saint Michael et Saint George, le 28 juin. L'état de santé du prince Phillip soulève également de nombreuses interrogations.

Meghan Markle comme marraine ?

Autres questions redondantes outre-Manche ? Les parrain et marraine du prince Louis. Si les noms ne seront dévoilés que lundi, les pronostics vont bon train en Angleterre. Beaucoup pressentent Meghan Markle, qui serait très proche de Kate Middleton. Selon The Sun, une source de la famille royale a expliqué que les deux femmes seraient comme "deux sœurs" et que "ce serait l'opportunité pour Kate de monter à quel point elles sont devenues proches".



Pourtant, peu laisse à penser que le couple royal choisira un membre de leur famille. Pour leurs deux premiers enfants, ils s'étaient tournés vers d'anciens employés et amis. Les favoris des sites de paris en ligne britanniques sont : Miguel Head, secrétaire particulier du prince William ; Tiggy Legge-Bourke, ancienne nounou de Harry et William ; Laura Lopes, fille de Camilla ; et Rebecca Priestly, ancienne secrétaire de Kate Middleton.

Quelle tenue pour le prince Louis ?

La tenue du prince Louis, cinquième dans l'ordre de succession au trône, fait aussi beaucoup parler. Selon Sunday Express, il portera la même robe que celle portée par George et Charlotte durant leur baptême. Une coutume royale très symbolique. Le vêtement est une réplique de la robe que portait la fille aînée de la reine Victoria, lors de son baptême en 1841.



Devenue la tenue officielle des baptêmes royaux, elle aurait été portée par près de 68 enfants de la famille royale britannique. Parmi eux, la reine Elizabeth II et les princes Charles et William. Autre tradition royale, le prince Louis sera baptisé à l'aide d'eau venue de Jordanie.