publié le 18/06/2018 à 11:08

La famille royale britannique s'apprête à célébrer le premier mariage homosexuel de son histoire. Lord Ivar Mountbatten, fils du 3ème marquis de Milford Haven et cousin de la reine Elisabeth, épousera son compagnon James Coyle pendant l'été, rapporte le quotidien britannique The Daily Mail.



Lord Ivar Mountbatten a révélé son homosexualité en 2016, cinq ans après avoir divorcé son ex-femme, Penelope Anne Vere Thompson - dite Lady Penny - explique La Parisienne. Celle-ci est aujourd'hui d'un grand soutien, et accueille son nouveau compagnon dans la famille à bras ouverts. "Je crois qu'Ivar ne réalise pas combien il a changé depuis qu'il a fait son coming-out. James a vraiment joué un rôle", confie-t-elle au Daily Mail.

Tout un symbole : Lady Penny sera celle qui accompagnera son ex-mari à l'autel. La cérémonie privée, à laquelle sont conviées près de 120 personnes, aura lieu dans une chapelle de la région du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Contrairement au mariage de Meghan et Harry, la cérémonie sera beaucoup moins protocolaire. La présence de la reine n'est d'ailleurs pas prévue. "Nous ne ferons pas tout ça. Nous ne couperons pas de gâteau. Nous n'aurons pas de première danse", prévient Lord Ivar Mountbatten.