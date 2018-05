publié le 19/05/2018 à 14:20

Deux "I will", et l'union entre Meghan Markle et le prince Harry est désormais scellée. Faits duc et duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II un peu plus tôt dans la matinée, le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle s'est dit "oui" - non pas "yes" mais "I will" dans la langue de Shakespeare - ce samedi 19 mai 2018 à la mi-journée.



La cérémonie de mariage a débuté sous l’œil du monde entier à la chapelle Saint-George du château de Windsor où la foule les a accueillis en liesse. Dans la chapelle, le couple se tenait la main, visiblement ému.

La mariée de 36 ans, vêtue d'une robe blanche simple et élégante créée par Clare Waight pour Givenchy, est arrivée à bord d'une Rolls-Royce bordeaux, peu après son futur mari, en uniforme, venu à pied avec son frère aîné et témoin William, sous les ovations du public.